Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,08 Prozent tiefer bei 47 918,31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,178 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,157 Prozent leichter bei 47 879,60 Punkten in den Montagshandel, nach 47 954,99 Punkten am Vortag.

Bei 47 771,72 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47 971,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 46 987,10 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 514,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der Dow Jones mit 44 642,52 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13,04 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 2,10 Prozent auf 314,41 USD), Cisco (+ 1,46 Prozent auf 79,11 USD), NVIDIA (+ 1,42 Prozent auf 185,00 USD), Boeing (+ 1,29 Prozent auf 204,50 USD) und Microsoft (+ 1,27 Prozent auf 489,31 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen 3M (-2,37 Prozent auf 163,51 USD), Procter Gamble (-2,08 Prozent auf 140,47 USD), Home Depot (-1,86 Prozent auf 297,35 EUR), Caterpillar (-1,80 Prozent auf 592,30 USD) und UnitedHealth (-1,68 Prozent auf 325,34 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 163 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,801 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,57 Prozent gelockt.

