Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,07 Prozent auf 23 593,72 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,255 Prozent stärker bei 23 638,22 Punkten, nach 23 578,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 698,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 579,88 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 004,54 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.09.2025, einen Stand von 21 798,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 859,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 22,37 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 12,26 Prozent auf 13,00 USD), Harmonic (+ 6,40 Prozent auf 10,31 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,54 Prozent auf 3,43 USD), IMAX (+ 5,15 Prozent auf 37,55 USD) und Wynn Resorts (+ 3,72 Prozent auf 130,18 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Amtech Systems (-4,15 Prozent auf 8,54 USD), AmeriServ Financial (-4,10 Prozent auf 3,04 USD), Consumer Portfolio Services (-4,07 Prozent auf 8,25 USD), Harvard Bioscience (-3,55 Prozent auf 0,73 USD) und Donegal Group B (-3,26 Prozent auf 16,02 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 5 163 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,801 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,61 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at