Dow Jones aktuell: Dow Jones in der Gewinnzone

Am Mittwoch erhöht sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,33 Prozent auf 34 941,76 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,622 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,708 Prozent leichter bei 34 581,20 Punkten, nach 34 827,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 34 996,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 34 868,48 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,99 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 670,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, stand der Dow Jones noch bei 34 946,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wurde der Dow Jones mit 33 592,92 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,45 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 31 429,82 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 2,82 Prozent auf 93,64 USD), Intel (+ 2,36 Prozent auf 40,34 USD), Nike (+ 1,72 Prozent auf 107,57 USD), 3M (+ 1,48 Prozent auf 96,38 USD) und IBM (+ 1,32 Prozent auf 152,40 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Merck (-1,10 Prozent auf 101,05 USD), Procter Gamble (-1,06 Prozent auf 150,51 USD), Goldman Sachs (-0,92 Prozent auf 335,59 USD), McDonalds (-0,87 Prozent auf 269,13 USD) und UnitedHealth (-0,85 Prozent auf 535,86 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 068 899 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,644 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at