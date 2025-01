Dow Jones aktuell: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,36 Prozent höher bei 44 582,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,030 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,246 Prozent stärker bei 44 533,75 Punkten in den Handel, nach 44 424,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44 026,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 585,02 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 27.12.2024, den Stand von 42 992,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42 114,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 38 109,43 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 44 585,02 Punkten. Bei 41 844,89 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 4,82 Prozent auf 349,98 USD), Johnson Johnson (+ 3,86 Prozent auf 152,48 USD), Apple (+ 3,83 Prozent auf 231,31 USD), Procter Gamble (+ 3,06 Prozent auf 169,15 USD) und Travelers (+ 3,06 Prozent auf 249,27 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-16,94 Prozent auf 118,46 USD), Cisco (-5,16 Prozent auf 59,02 USD), Caterpillar (-4,05 Prozent auf 391,13 USD), Microsoft (-2,93 Prozent auf 431,04 USD) und American Express (-1,95 Prozent auf 315,06 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 128 743 944 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,335 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,39 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

