Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,21 Prozent höher bei 42 744,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17,104 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,700 Prozent auf 42 356,20 Punkte an der Kurstafel, nach 42 654,74 Punkten am Vortag.

Bei 42 337,71 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 42 842,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 39 142,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 627,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 003,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,830 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 7,24 Prozent auf 313,05 USD), Merck (+ 1,05 Prozent auf 76,86 USD), Microsoft (+ 1,00 Prozent auf 458,83 USD), Visa (+ 0,99 Prozent auf 368,74 USD) und IBM (+ 0,76 Prozent auf 268,78 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-2,65 Prozent auf 138,34 USD), Nike (-1,46 Prozent auf 62,19 USD), Apple (-1,27 Prozent auf 208,58 USD), Home Depot (-0,87 Prozent auf 337,15 EUR) und Goldman Sachs (-0,85 Prozent auf 613,76 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 589 503 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,010 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Merck-Aktie hat mit 8,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at