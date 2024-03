Dow Jones aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Der Dow Jones verliert am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,48 Prozent auf 38 784,87 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,227 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,296 Prozent auf 39 087,90 Punkte an der Kurstafel, nach 38 972,41 Punkten am Vortag.

Bei 38 938,08 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38 741,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,919 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 109,43 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, bei 35 416,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 32 656,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 282,28 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 0,82 Prozent auf 330,33 USD), Chevron (+ 0,75 Prozent auf 153,30 USD), Verizon (+ 0,45 Prozent auf 40,11 USD), JPMorgan Chase (+ 0,33 Prozent auf 184,06 USD) und Walt Disney (+ 0,33 Prozent auf 109,78 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil UnitedHealth (-4,59 Prozent auf 489,86 USD), Dow (-1,83 Prozent auf 55,24 USD), Intel (-1,12 Prozent auf 42,25 USD), Nike (-0,93 Prozent auf 104,17 USD) und Salesforce (-0,79 Prozent auf 297,14 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 246 797 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,798 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die 3M-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at