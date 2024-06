Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start fester

Am Donnerstag klettert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,49 Prozent auf 38 999,31 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,282 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,084 Prozent auf 38 774,82 Punkte an der Kurstafel, nach 38 807,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 39 004,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 38 740,34 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,747 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Wert von 38 852,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 661,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 573,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,41 Prozent. 40 077,40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. 37 122,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 3,24 Prozent auf 244,20 USD), Amazon (+ 0,68 Prozent auf 182,51 USD), Visa (+ 0,51 Prozent auf 275,90 USD), McDonalds (+ 0,49 Prozent auf 261,27 USD) und American Express (+ 0,39 Prozent auf 235,60 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Intel (-1,72 Prozent auf 30,25 USD), UnitedHealth (-0,29 Prozent auf 501,66 USD), Johnson Johnson (-0,29 Prozent auf 145,55 USD), Walt Disney (-0,28 Prozent auf 101,22 USD) und Boeing (-0,21 Prozent auf 189,46 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 1 824 161 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at