Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende deutlich ab

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 5,41 Prozent auf 18 521,48 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 4,12 Prozent tiefer bei 18 774,15 Punkten, nach 19 581,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 18 502,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 902,07 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,51 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 03.03.2025, mit 20 425,58 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 326,16 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18 160,19 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,70 Prozent. Bei 22 222,61 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 18 502,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Exelon (+ 2,74 Prozent auf 47,23 USD), Mondelez (+ 2,68 Prozent auf 67,90 USD), AstraZeneca (+ 2,35 Prozent auf 73,92 USD), The Kraft Heinz Company (+ 2,26 Prozent auf 30,81 USD) und Intel (+ 2,05 Prozent auf 22,43 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Microchip Technology (-16,80 Prozent auf 40,71 USD), Micron Technology (-16,09 Prozent auf 74,34 USD), Dollar Tree (-13,34 Prozent auf 67,22 USD), Warner Bros Discovery (-13,26 Prozent auf 9,16 USD) und ON Semiconductor (-12,76 Prozent auf 35,56 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 80 889 149 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,060 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 5,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at