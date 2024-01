Dow Jones aktuell: So bewegt sich der Dow Jones am Freitagnachmittag

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,28 Prozent auf 37 604,55 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,053 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,096 Prozent höher bei 37 747,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 37 711,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 37 470,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 37 825,27 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,743 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.12.2023, einen Stand von 36 577,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 631,14 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34 189,97 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,72 Prozent auf 38,55 USD), IBM (+ 1,63 Prozent auf 164,80 USD), Walt Disney (+ 1,24 Prozent auf 90,56 USD), Chevron (+ 1,16 Prozent auf 146,97 USD) und Microsoft (+ 0,92 Prozent auf 388,16 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil UnitedHealth (-3,56 Prozent auf 520,49 USD), Boeing (-2,28 Prozent auf 217,58 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,06 Prozent auf 23,54 USD), Intel (-1,21 Prozent auf 47,07 USD) und American Express (-1,02 Prozent auf 183,15 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 175 904 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,640 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at