Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,14 Prozent nach oben auf 34 330,35 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 10,806 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,765 Prozent tiefer bei 34 020,82 Punkten in den Montagshandel, nach 34 283,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 34 205,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 34 405,84 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 13.10.2023, bei 33 670,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der Dow Jones bei 35 281,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wurde der Dow Jones mit 33 747,86 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 3,60 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 4,32 Prozent auf 205,15 USD), Walt Disney (+ 1,67 Prozent auf 89,74 USD), Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 242,74 USD), Salesforce (+ 0,99 Prozent auf 215,74 USD) und Walmart (+ 0,85 Prozent auf 167,61 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-3,42 Prozent auf 20,05 USD), Nike (-1,45 Prozent auf 104,57 USD), Intel (-1,24 Prozent auf 38,38 USD), Home Depot (-0,99 Prozent auf 288,70 USD) und IBM (-0,97 Prozent auf 147,57 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 743 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,711 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at