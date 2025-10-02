Börse New York in Grün: Dow Jones letztendlich mit Kursplus

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 46 519,72 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,777 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,160 Prozent auf 46 366,78 Punkte an der Kurstafel, nach 46 441,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 46 283,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46 589,31 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,461 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 295,81 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, bei 44 484,42 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2024, den Stand von 42 196,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 46 714,27 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2,03 Prozent auf 490,57 USD), 3M (+ 1,79 Prozent auf 158,80 USD), UnitedHealth (+ 1,56 Prozent auf 353,72 USD), Salesforce (+ 1,35 Prozent auf 238,88 USD) und Boeing (+ 1,04 Prozent auf 217,43 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Coca-Cola (-1,02 Prozent auf 66,10 USD), JPMorgan Chase (-1,02 Prozent auf 307,55 USD), Verizon (-0,98 Prozent auf 43,40 USD), Chevron (-0,78 Prozent auf 153,37 USD) und Goldman Sachs (-0,78 Prozent auf 779,38 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 33 675 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,861 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

