Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 42 732,13 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,036 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,632 Prozent stärker bei 42 660,09 Punkten, nach 42 392,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42 782,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 42 436,92 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,307 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 03.12.2024, bei 44 705,53 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 03.10.2024, einen Wert von 42 011,59 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.01.2024, den Wert von 37 430,19 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4,45 Prozent auf 144,47 USD), Amazon (+ 1,80 Prozent auf 224,19 USD), UnitedHealth (+ 1,68 Prozent auf 513,00 USD), American Express (+ 1,56 Prozent auf 303,08 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,37 Prozent auf 243,28 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Boeing (-1,15 Prozent auf 169,90 USD), Procter Gamble (-0,51 Prozent auf 165,13 USD), Nike (-0,49 Prozent auf 73,31 USD), Cisco (-0,41 Prozent auf 58,86 USD) und Apple (-0,20 Prozent auf 243,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 54 971 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,587 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at