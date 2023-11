Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Handel im Plus

Der Dow Jones knüpft am Donnerstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 1,22 Prozent stärker bei 33 679,59 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 10,282 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,579 Prozent schwächer bei 33 081,87 Punkten in den Handel, nach 33 274,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 33 450,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 33 681,43 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 3,51 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2023, den Stand von 33 433,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, lag der Dow Jones noch bei 35 282,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, lag der Dow Jones-Kurs bei 32 147,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent nach oben. Bei 35 679,13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 3,49 Prozent auf 21,35 USD), Nike (+ 2,66 Prozent auf 103,56 USD), Walt Disney (+ 2,52 Prozent auf 83,11 USD), Home Depot (+ 2,31 Prozent auf 293,25 USD) und American Express (+ 2,13 Prozent auf 149,57 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Travelers (-0,84 Prozent auf 167,85 USD), Merck (-0,16 Prozent auf 102,69 USD), UnitedHealth (+ 0,12 Prozent auf 532,22 USD), Intel (+ 0,35 Prozent auf 37,42 USD) und Microsoft (+ 0,45 Prozent auf 347,61 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 2 970 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,518 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

