Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert nachmittags

Für den Dow Jones geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Um 20:03 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,57 Prozent auf 44 967,41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,167 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 44 819,55 Punkte an der Kurstafel, nach 44 713,52 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 44 548,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 44 997,56 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 1,85 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 30.12.2024, den Wert von 42 573,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42 141,54 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 30.01.2024, bei 38 467,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,07 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 44 997,56 Punkten. Bei 41 844,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 12,48 Prozent auf 257,17 USD), Nike (+ 2,66 Prozent auf 78,62 USD), Visa (+ 2,47 Prozent auf 344,18 USD), Boeing (+ 2,47 Prozent auf 177,95 USD) und Cisco (+ 2,17 Prozent auf 60,84 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Microsoft (-6,26 Prozent auf 414,62 USD), Caterpillar (-4,35 Prozent auf 376,12 USD), NVIDIA (-3,23 Prozent auf 119,70 USD), Salesforce (-2,41 Prozent auf 345,47 USD) und Verizon (-1,29 Prozent auf 39,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 854 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,454 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at