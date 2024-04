Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit Abgaben

Der Dow Jones erleidet am vierten Tag der Woche Verluste.

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr 1,53 Prozent auf 37 872,37 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13,046 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,239 Prozent höher bei 38 552,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 38 460,92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 052,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 37 754,38 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,642 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, stand der Dow Jones bei 39 313,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, notierte der Dow Jones bei 38 049,13 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, bei 33 530,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,417 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 2,24 Prozent auf 129,84 USD), UnitedHealth (+ 1,66 Prozent auf 495,38 USD), Walmart (+ 0,50 Prozent auf 60,17 USD), Intel (+ 0,46 Prozent auf 34,66 USD) und Coca-Cola (+ 0,29 Prozent auf 61,73 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen IBM (-9,54 Prozent auf 166,54 USD), Caterpillar (-7,06 Prozent auf 337,87 USD), Microsoft (-4,10 Prozent auf 392,29 USD), Amazon (-2,83 Prozent auf 171,59 USD) und Salesforce (-1,94 Prozent auf 270,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 6 563 540 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at