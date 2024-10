Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Start im Minus

Um 16:02 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,26 Prozent auf 42 405,83 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,751 Prozent auf 42 834,40 Punkte an der Kurstafel, nach 42 514,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 42 337,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 42 522,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,89 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 24.09.2024, den Wert von 42 208,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 853,87 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, bei 33 141,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,44 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 43 325,09 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 0,95 Prozent auf 287,13 USD), Travelers (+ 0,78 Prozent auf 259,35 USD), UnitedHealth (+ 0,76 Prozent auf 568,91 USD), Intel (+ 0,73 Prozent auf 22,14 USD) und Goldman Sachs (+ 0,63 Prozent auf 520,47 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-6,30 Prozent auf 218,08 USD), Honeywell (-4,27 Prozent auf 210,94 USD), Verizon (-2,38 Prozent auf 41,84 USD), Boeing (-1,82 Prozent auf 154,20 USD) und Apple (-0,86 Prozent auf 228,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 579 473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,326 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at