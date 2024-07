Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 19:20 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 39 308,00 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14,197 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,568 Prozent tiefer bei 39 108,25 Punkten, nach 39 331,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 230,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 411,17 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,311 Prozent nach oben. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 03.06.2024, bei 38 571,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 39 127,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 418,47 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,86 Prozent auf 260,95 USD), McDonalds (+ 0,89 Prozent auf 250,00 USD), Caterpillar (+ 0,87 Prozent auf 330,61 USD), Walt Disney (+ 0,63 Prozent auf 98,61 USD) und Apple (+ 0,58 Prozent auf 221,55 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-1,68 Prozent auf 489,89 USD), Merck (-1,46 Prozent auf 125,85 USD), Amazon (-1,21 Prozent auf 197,59 USD), Nike (-1,05 Prozent auf 75,24 USD) und IBM (-0,89 Prozent auf 175,73 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 622 766 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,159 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat mit 8,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

