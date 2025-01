Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste

Aktuell legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 20:03 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,07 Prozent leichter bei 42 677,49 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,055 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,302 Prozent auf 42 835,52 Punkte an der Kurstafel, nach 42 706,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 42 931,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 42 554,46 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 44 642,52 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.10.2024, wurde der Dow Jones mit 41 954,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 37 466,11 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 2,21 Prozent auf 146,84 USD), Chevron (+ 2,04 Prozent auf 150,27 USD), 3M (+ 1,76) Prozent auf 132,58 USD), Merck (+ 1,60 Prozent auf 101,32 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,54 Prozent auf 244,55 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-4,84 Prozent auf 142,20 USD), Amazon (-1,97 Prozent auf 223,13 USD), Salesforce (-1,24 Prozent auf 326,43 USD), Apple (-1,15 Prozent auf 242,19 USD) und Microsoft (-1,06 Prozent auf 423,30 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49 705 777 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,559 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,38 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

