Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag steigt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,47 Prozent auf 43 281,59 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 14,447 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,862 Prozent auf 42 706,49 Punkte an der Kurstafel, nach 43 077,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 43 119,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 43 289,76 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 606,18 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2024, den Wert von 41 198,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 997,65 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 14,76 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 43 289,76 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 7,97 Prozent auf 262,31 USD), American Express (+ 1,42 Prozent auf 285,67 USD), Intel (+ 1,41 Prozent auf 22,63 USD), Visa (+ 1,06 Prozent auf 290,57 USD) und Amazon (+ 1,00 Prozent auf 188,76 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Coca-Cola (-1,29 Prozent auf 69,66 USD), UnitedHealth (-0,79 Prozent auf 566,85 USD), Verizon (-0,59 Prozent auf 43,65 USD), 3M (-0,55 Prozent auf 135,60 USD) und Home Depot (-0,53 Prozent auf 416,41 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 4 927 967 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,277 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,56 erwartet. Mit 6,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at