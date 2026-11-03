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04.11.2026 00:31:36
Drone Boat Maker Saildrone Wins Protest Over Navy Contract
A federal judge’s ruling on the side of the small defense contractor was a rarity, as most company protests against government bidding decisions do not prevail.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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