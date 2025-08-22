DroneShield Aktie
WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2
|Neuer Aufschwung
|
22.08.2025 13:46:00
DroneShield-Aktie mit Gegenbewegung nach Kursrutsch: Partnerschaften und Expansion bewegen den Kurs
• Europäische Expansion im Visier
• DroneShield-Aktie zeigt klare Erholungstendenz
Kurswende nach heftigen Gewinnmitnahmen
Noch vor wenigen Tagen war die Aktie stark unter Druck geraten. Gewinnmitnahmen und der Abgang eines Großaktionärs hatten den Kurs prozentual zweistellig einbrechen lassen. Nun deutet sich eine Gegenbewegung an, da Investoren wieder verstärkt auf die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens blicken.
Nachdem es schon am Vortag für die DroneShield-Aktie in Sydney bis Handelsende wieder um 0,59 Prozent nach oben gegangen war auf 3,41 AUD, wurde die Aufwärtsbewegung auch vor dem Wochenende noch einmal fortgesetzt. So verteuerte sich das Papier am Freitag letztendlich sogar um stolze 4,99 Prozent auf 3,58 AUD.
Erweiterung der Unterstützung ukrainischer Kunden
Einer der Auslöser für den Kurszuwachs am Donnerstag war die Ankündigung des Unternehmens, seine Unterstützung für ukrainische Kunden erweitern zu wollen. Das Ziel: schnellere Updates, engerer technischer Austausch und verbesserte KI-gestützte Systemoptimierung. Dieser Schritt verlieh Investoren neuen Optimismus.
Expansion in Europa als langfristiger Wachstumstreiber
Parallel dazu treibt DroneShield seine Präsenz auf dem europäischen Markt voran. Mit wachsendem Bedarf an Drohnenabwehrsystemen in NATO-Staaten positioniert sich das australische Unternehmen als wichtiger Technologieanbieter. Die Expansion in Europa wird von Analysten als strategisch entscheidend gewertet, um den Zugang zu sicherheitsrelevanten Großaufträgen zu sichern.
Redaktion finanzen.at
