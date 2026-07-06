DroneShield treibt Entwicklung seiner Abwehrsoftware voran - Aktie höher

Ein neues Quartalsupdate soll die Software von DroneShield schneller und robuster machen, doch dahinter steckt vor allem ein Geschäftsmodell im Beweisstadium.

DroneShield bringt ein neues Quartalsupdate heraus

Neue Software verspricht schnellere Zielverfolgung und bessere Ortung

Neu ist zudem ein Offlinemodus für abgeschottete Netzwerke

DroneShield hat heute sein Quartalsupdate für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und damit die Software für die eigene Drohnenabwehr in der Breite überarbeitet. Die Aktualisierung deckt die komplette RF-Sensorik sowie die Kommandosoftware DroneSentry-C2 ab und bringt unter anderem eine Offlinefunktion für abgeschottete Netzwerke mit. Für Anleger zählt an diesem Update weniger die einzelne Funktion als die Frage, ob sich DroneShields Wandel vom reinen Hardwareverkäufer zum Softwareanbieter mit wiederkehrenden Erlösen tatsächlich trägt.

Was das Update technisch bringt

Im Zentrum des Software-Updates steht ein neuer Mechanismus, mit dem Kunden auf getrennten oder besonders gesicherten Netzwerken die Software von DroneSentry-C2 über Wechseldatenträger statt über eine Fernverbindung aktualisieren können, was den Einsatz in klassifizierten und souveränen Umgebungen erleichtern soll. Ergänzt wird das um eigene, offline nutzbare Kartendaten im COG-Format, neue Schnittstellen zu den Radarpartnern Robin Radar und Evica sowie eine generische Schnittstelle für weitere Drittanbieter. Hinzu kommt Sprachunterstützung für Niederländisch, Deutsch, Ukrainisch und Japanisch.

Nach eigenen Angaben von DroneShield verbesserte sich im Test gegenüber der Softwareversion aus dem zweiten Quartal 2026 die Geschwindigkeit der Zielverfolgung um 58 Prozent und die Richtungsgenauigkeit bei der Ortung von Funkemittern um 15 Prozent, wobei die Ergebnisse laut Unternehmen je nach Drohnentyp und Frequenzband schwanken.

Vom Einzelupdate zum Erlösmodell

Vierteljährliche Softwareversionen sind bei DroneShield kein Nebenprodukt, sondern Teil des Geschäftsmodells. Zuletzt wurde am 7. April 2026 das Update für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht und damit beispielsweise eine neue Klassifizierung eingeführt, die Drohnen automatisch als freundlich, neutral, feindlich oder unbekannt einstuft.

Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen im Bereich "Software-as-a-Service" (SaaS) Umsätze in Höhe von 5,1 Millionen AUD, was kanpp 7 Prozent des Gesamtumsatzes entsprach. Diese wiederkehrenden Erlöse rücken immer mehr in den Mittelpunkt und das Management nannte das Ziel, ihren Anteil am Umsatz bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent zu steigern.

Kritischer Blick auf Update-Turnus

Den Veröffentlichungsrhythmus der Software-Updates begründete DroneShield-CTP Angus Harris rein operativ: Die Roadmap orientiere sich an dem, was Einsatzkräfte sofort nutzen könnten, erklärte er laut Unternehmensmitteilung. Diese Lesart blendet aus, dass die vierteljährlichen Updates zugleich das Rückgrat des Abonnementmodells bilden. Ohne regelmäßig neue Funktionen ließe sich eine laufende Softwaregebühr kaum rechtfertigen, und genau darauf baut DroneShields Plan für wiederkehrende Erlöse auf.

Ob sich der Takt der Softwareversionen aber tatsächlich in wiederkehrende Erlöse verwandelt, entscheidet sich weniger an einzelnen Updates als an den großen Aufträgen im Buch. Der nächste konkrete Prüfstein ist das für die zweite Jahreshälfte 2026 angekündigte Update zum größten identifizierten Auftrag mit einem möglichen Gesamtwert von 730 Millionen AUD.

Am Montag kommt das neue Software-Update bei Anlegern an der australischen Börse aber zunächst einmal gut an: Die DroneShield-Aktie legt in Sydney zeitweise um 4,56 Prozent auf 2,52 AUD zu.

Ob sich das neue Software-Update jedoch als nachhaltiger Kurstreiber erweisen kann, wird sich jedoch erst noch zeiten müssen, denn derzeit bewegt sich der Anteilsschein trotz der aktuellen Aufschläge weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 6,705 AUD, das aus dem Oktober 2025 stammt.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Mit der finanzen.net zero App DroneShield mobil handeln, ab 0 Euro Ordergebühr.