Dürr-Aktie steigt leicht: Dürr verzeichnet Gewinnsteigerung - Jahresziel bleibt unverändert

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr hat das erste Quartal in seinem fortgeführten Geschäft mit einem Gewinnsprung abgeschlossen.

Nach Steuern sei das Ergebnis dank niedrigerer Sonderaufwendungen und weniger Finanzierungskosten im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent auf 17,1 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bietigheim-Bissingen mit. In den Zahlen ist nicht mehr die zum Verkauf stehende Umwelttechnik enthalten. Hier wird mit einer Veräußerung im laufenden Jahr gerechnet.

Im Tagesgeschäft konnte Dürr trotz eines stabilen Umsatzes von rund einer Milliarde Euro den Verdienst ebenfalls steigern: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich in den ersten drei Monaten um 7,5 Prozent auf 30,8 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr höhere Sondereffekte belastet hatten. Werden diese herausgerechnet, sank der von Analysten besonders beachtete Wert jedoch um knapp vier Prozent. Der Auftragseingang lag unterdessen mit 1,08 Milliarden Euro rund ein Fünftel unter dem Vorjahr, welches aber von einem "außerordentlich großen" Einzelauftrag geprägt gewesen sei.

Das Management um Konzernlenker Jochen Weyrauch bekräftigte seine Jahresprognose und führte zugleich konkrete Ziele für das fortgeführte Geschäft ein. "Für das Gesamtjahr sieht der Vorstand unverändert Potenzial für profitables Wachstum mit einem Umsatz von bis zu 4,6 Milliarden Euro und einer Ebit-Marge vor Sondereffekten von bis zu 5,5 Prozent." Zum Jahresstart betrug die Marge 3,9 Prozent.

Im XETRA-Geschäft legen Dürr-Aktien zeitweise um 4,51 Prozent auf 23,14 Euro zu.

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)