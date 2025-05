Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Mittag

So bewegt sich der SDAX heute.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 16 616,40 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,989 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,129 Prozent auf 16 709,11 Punkte an der Kurstafel, nach 16 687,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 595,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 741,45 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0,727 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2025, betrug der SDAX-Kurs 14 874,42 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.02.2025, lag der SDAX noch bei 14 823,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.05.2024, wurde der SDAX auf 15 084,72 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,65 Prozent nach oben. Bei 16 741,45 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 7,19 Prozent auf 62,60 EUR), PVA TePla (+ 4,63 Prozent auf 17,64 EUR), Springer Nature (+ 3,85 Prozent auf 20,50 EUR), Salzgitter (+ 3,25 Prozent auf 21,62 EUR) und Formycon (+ 3,24 Prozent auf 23,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen NORMA Group SE (-4,36 Prozent auf 11,84 EUR), Sixt SE St (-3,95 Prozent auf 79,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 9,47 EUR), SFC Energy (-3,19 Prozent auf 25,80 EUR) und DEUTZ (-3,02 Prozent auf 7,07 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 476 799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,786 Mrd. Euro macht die IONOS-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX präsentiert die ProCredit-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at