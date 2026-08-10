|
10.08.2026 10:23:00
Dürre - "Kumulrisiko" wird schlagend
Bei Dürre handelt es sich in der Versicherungswelt um ein sogenanntes "Kumulrisiko". Das bedeutet, dass ein einziges Schadensereignis wie eben eine lang anhaltende Trockenperiode gleichzeitig massive, flächendeckende Schäden über ganze Länder oder sogar Kontinente hinweg verursacht. Im Gegensatz etwa zu Starkregen oder Hagel trifft der Schaden also nicht nur Bauern einer Region, sondern potenziell alle gleichzeitig.
Für Versicherungen und Volkswirtschaften ist das eine große Gefahr, weil ein Schaden, der alle Versicherten gleichzeitig betrifft, das Prinzip des kollektiven Risikoausgleichs aushebelt. Für Erstversicherer sind solche Ereignisse kaum zu stemmen. Deshalb reichen sie einen Teil des Risikos an weltweit tätige Rückversicherer weiter, die das Risiko global streuen können. Allerdings erhöht die Klimaerwärmung die Eintrittswahrscheinlichkeit und Intensität von Dürren und anderen Naturkatastrophen weltweit.
pro/cgh/tpo
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.