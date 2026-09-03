Duluth b Aktie
WKN DE: A2ABDD / ISIN: US26443V1017
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03.09.2026 12:13:43
DULUTH HOLDINGS INC. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - DULUTH HOLDINGS INC. (DLTH) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $18.362 million, or $0.50 per share. This compares with $1.261 million, or $0.04 per share, last year.
Excluding items, DULUTH HOLDINGS INC. reported adjusted earnings of $18.362 million or $0.50 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.8% to $121.389 million from $131.716 million last year.
DULUTH HOLDINGS INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.362 Mln. vs. $1.261 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.04 last year. -Revenue: $121.389 Mln vs. $131.716 Mln last year.
The company’s second-quarter net earnings include the tariff refunds impact of $16.3 million.
DLTH was up by 4.48% at $3.7821 in the pre-market trade on the Nasdaq.
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