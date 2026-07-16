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16.07.2026 06:31:29
Duni AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Duni AB hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Duni AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,44 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Duni AB mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,24 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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