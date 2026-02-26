Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
27.02.2026 00:22:56
Duolingo, Inc. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - Duolingo, Inc. (DUOL) announced earnings for its fourth quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $41.95 million. This compares with $13.90 million last year.
The company's revenue for the period rose 35.0% to $282.86 million from $209.55 million last year.
Duolingo, Inc. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $41.95 Mln. vs. $13.90 Mln. last year. -Revenue: $282.86 Mln vs. $209.55 Mln last year.
|
|
|
