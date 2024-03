DZ BANK: Kaufen für Porsche-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche AG nach Jahreszahlen von 98 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem auf den ersten Blick enttäuschenden Margenausblick fu?r 2024 dürfte der Zyklus sinkender Konsensschätzungen sukzessive auslaufen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sollte der Sportwagenbauer in den kommenden Quartalen von seinem gut gefüllten Auftragsbuch sowie den Preiserhöhungen aus dem Jahr 2023 profitieren, auch wenn die positiven Effekte durch die anstehenden Neuanläufe im laufenden Geschäftsjahr reduziert würden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Porsche-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Porsche konnte um 15:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 92,80 EUR. Bisher wurden heute 321 972 Porsche-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2024 ging es für das Papier um 16,1 Prozent nach oben.

