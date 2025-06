NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Nach einer Autokonferenz habe er an seinen Gewinnschätzungen für den Sportwagenbauer nichts geändert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er berücksichtige nun aber die mit dem Ausblick im Einklang stehenden, zahlreichen Sondereffekte, deren Einfluss sich im laufenden Quartal auf insgesamt rund eine Milliarde Euro belaufe./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 14:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 14:23 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.