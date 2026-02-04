IDEX Aktie
WKN: 877444 / ISIN: US45167R1041
|
04.02.2026 13:08:30
Earnings Breakdown: IDEX Q4
This article Earnings Breakdown: IDEX Q4 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEX Corp.
|
05.02.26
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Verlust hätte ein IDEX-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: IDEX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IDEX von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: IDEX präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.01.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEX-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IDEX von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IDEX von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu IDEX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDEX Corp.
|178,80
|-0,58%