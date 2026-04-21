East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|
21.04.2026 22:11:05
East West Bancorp Q1 Profit Advances
(RTTNews) - East West Bancorp (EWBC) announced earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $358 million, or $2.57 per share. This compares with $290 million, or $2.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.8% to $774 million from $692 million last year.
East West Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $358 Mln. vs. $290 Mln. last year. -EPS: $2.57 vs. $2.08 last year. -Revenue: $774 Mln vs. $692 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!