easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
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24.09.2026 09:21:39
Easyjet weitet im Sommer Flugangebot am BER aus
BERLIN/SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft easyJet weitet ihr Angebot von und zum Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) im nächsten Sommer aus. Wie die Airline mitteilte, werden 14 zusätzliche Flüge pro Woche angeboten. Mit der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und dem italienischen Rimini an der Adriaküste nimmt Easyjet zwei Ziele auf, die derzeit nicht vom BER direkt zu erreichen sind. Beide Ziele werden der Airline zufolge dann zweimal pro Woche angeboten. Die Umstellung auf den nächsten Sommerflugplan erfolgt am 28. März 2027.
Easyjet ist mit elf stationierten Flugzeugen die größte Airline am Flughafen Berlin-Brandenburg./nif/DP/jha
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Nachrichten zu easyJet plc
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24.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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24.09.26
|Easyjet weitet im Sommer Flugangebot am BER aus (dpa-AFX)
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23.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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22.09.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
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21.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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14.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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09.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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08.09.26
|EasyJet sued for $72mn over abandoned planes in sanctions dispute (Financial Times)
Analysen zu easyJet plc
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7,80
|0,08%