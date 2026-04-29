eBay Aktie

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

29.04.2026 22:31:07

EBay Inc. Reports Rise In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - eBay Inc. (EBAY) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $512 million, or $1.12 per share. This compares with $501 million, or $1.05 per share, last year.

Excluding items, eBay Inc. reported adjusted earnings of $760 million or $1.66 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.4% to $3.08 billion from $2.58 billion last year.

eBay Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $512 Mln. vs. $501 Mln. last year. -EPS: $1.12 vs. $1.05 last year. -Revenue: $3.08 Bln vs. $2.58 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.46 To $ 1.51 Next quarter revenue guidance: $ 2.97 B To $ 3.03 B

