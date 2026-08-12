Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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12.08.2026 16:47:21
Ebola: Over 2,000 dead in DR Congo as virus gathers pace
Authorities in the DRC say the Ebola virus is killing faster than any outbreak on record. Scientists have also said the outbreak may have started earlier than previously thought.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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