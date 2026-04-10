Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
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10.04.2026 17:59:16
Ecarx Considers Minor Stake In DreamSmart - Another Geely-Controlled Company
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Nachrichten zu ECARX Holdings Incorporation Registered Shs
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11.02.26
|Ausblick: ECARX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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28.01.26
|Erste Schätzungen: ECARX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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02.11.25
|Ausblick: ECARX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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19.10.25
|Erste Schätzungen: ECARX legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu ECARX Holdings Incorporation Registered Shs
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.