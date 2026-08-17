Geely-Aktie im Aufwind: Anleger feiern starken Export-Schub

Geely hat Exporte im 1. Halbjahr mehr als verdoppelt

Kerngewinn wächst deutlich, während der ausgewiesene Gewinn leicht sinkt

Absatzziel für 2026 bleibt trotz schwacher Nachfrage im Heimatmarkt bestehen

Geely, einer der größten chinesischen Automobilkonzerne, hat am Montag die Halbjahreszahlen für die ersten sechs Monate 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg auf einen Rekordwert, der ausgewiesene Nettogewinn sank dagegen leicht, während der bereinigte Kerngewinn kräftig zulegte. An der Börse in Hongkong kam die Bilanz gut an: Die Geely-Aktie zog bis zum Handelsschluss um 4,77 Prozent auf 18,67 Hongkong-Dollar an.

Kerngewinn wächst deutlich, Nettogewinn belastet

Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr 2026 um 15 Prozent auf 173,60 Milliarden Renminbi nach 151,39 Milliarden Renminbi im Vorjahreszeitraum. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn sank dagegen von 9,26 Milliarden Renminbi auf 9,09 Milliarden Renminbi, ein Rückgang von rund 2 Prozent. Der bereinigte Kerngewinn, der Fremdwährungseffekte und Wertminderungen ausklammert, stieg hingegen um 46 Prozent auf 9,68 Milliarden Renminbi. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie fiel auf 84,13 Cents nach 91,85 Cents im Vorjahr. Die Bruttomarge verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent, getragen von einem "Anstieg des Absatzvolumens bei margenstärkeren Premium- und Exportprodukten sowie durch Skalen- und Synergieeffekte und eine wirksame Kostenkontrolle", wie es in der Unternehmensmitteilung heißt.

Auf Quartalsbasis lag der Gewinn im zweiten Quartal 2026 bei 4,9 Milliarden Renminbi und damit 36 Prozent über dem Vorjahreswert und traf die Analystenschätzungen; der Umsatz legte um 15 Prozent auf 89,8 Milliarden Renminbi zu. Das robuste Exportgeschäft hat dabei der schwachen Nachfrage in China entgegengewirkt.

Exportboom und Rekordabsatz bei Geely

Der Gesamtabsatz erreichte im ersten Halbjahr 1.422.958 Fahrzeuge, ein Plus von 1 Prozent und nach Unternehmensangaben ein historischer Bestwert für ein erstes Halbjahr. Auf New Energy Vehicles (NEV) entfielen 799.454 Einheiten, ein Zuwachs von 10 Prozent, womit der NEV-Anteil an den Gesamtverkäufen auf 56,2 Prozent stieg. Besonders stark entwickelten sich die Exporte: Sie wuchsen um satte 158 Prozent auf 474.228 Fahrzeuge, laut Geely "die höchste Exportwachstumsrate unter den chinesischen Volumenherstellern". Damit entfiel rund ein Drittel des Gesamtabsatzes auf Exporte. Bei den NEV-Exporten fiel der Sprung mit 585 Prozent auf 277.189 Einheiten noch heftiger aus. Die Premiummarke ZEEKR, die 2025 vollständig privatisiert und von der NYSE genommen wurde, verkaufte 178.370 Fahrzeuge und damit 97 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Damit sticht Geelys Exportwachstum vor dem Hintergrund eines um 24,3 Prozent gesunkenen chinesischen Inlandsabsatzes bei Pkw hervor, während die Exporte chinesischer Passagierfahrzeuge laut Angaben des China Association of Automobile Manufacturers um 71,7 Prozent zulegten. Der Branchenverband Passenger Car Association rechnet laut Handelsblatt für das Gesamtjahr 2026 mit einem Rückgang der chinesischen Autoverkäufe um 14 Prozent, nachdem sie im ersten Halbjahr bereits um 20 Prozent gefallen waren. Vor diesem Hintergrund hält Geely am Absatzziel von 3,45 Millionen Fahrzeugen für 2026 fest.

Bilanz gestärkt, Übernahme in Spanien

Die liquiden Mittel stiegen zu Ende Juni leicht auf 69,6 Milliarden Renminbi von 68,4 Milliarden Renminbi zum Jahresende 2025. Gleichzeitig sank die Gesamtverschuldung aus Bankverbindlichkeiten und Anleihen um 52 Prozent auf 8,7 Milliarden Renminbi. Im Berichtszeitraum kaufte Geely im Rahmen eines bis zu 2,3 Milliarden Hongkong-Dollar schweren Programms zudem mehr als 108 Millionen eigene Aktien zurück; das Programm wurde im Mai abgeschlossen.

Geely wies zudem darauf hin, dass die Tochter Centurion Industries nach dem Bilanzstichtag den Erwerb von 34 Prozent an Ford España für 221 Millionen Euro sowie die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Fertigung von Geely- und Ford-Fahrzeugen in Almussafes bei Valencia vereinbart hat, das voraussichtlich 2028 die Produktion aufnehmen soll. Zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten begab Geely zudem Medium Term Notes über 1,5 Milliarden Renminbi mit Fälligkeit 2028.

Anleger dürften nun beobachten, wie sich das Exportgeschäft angesichts der schwachen Nachfrage in China im zweiten Halbjahr weiterentwickelt und ob Geely seinem Absatzziel näherkommt. Auch der Fortgang des spanischen Gemeinschaftsunternehmens mit Ford dürfte in den kommenden Quartalen weitere Aufmerksamkeit finden.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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