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28.05.2026 06:31:29
Echo Investment legte Quartalsergebnis vor
Echo Investment hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 PLN gegenüber -0,210 PLN im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Echo Investment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 380,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 473,2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 98,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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