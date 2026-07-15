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15.07.2026 06:31:29
Ecos legte Quartalsergebnis vor
Ecos hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 91,83 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 95,81 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ecos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 35,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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