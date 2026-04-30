Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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30.04.2026 12:53:58
Eli Lilly And Co. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Eli Lilly And Co. (LLY) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $7.39 billion, or $8.26 per share. This compares with $2.75 billion, or $3.06 per share, last year.
Excluding items, Eli Lilly And Co. reported adjusted earnings of $7.66 billion or $8.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 55.6% to $19.79 billion from $12.72 billion last year.
Eli Lilly And Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.39 Bln. vs. $2.75 Bln. last year. -EPS: $8.26 vs. $3.06 last year. -Revenue: $19.79 Bln vs. $12.72 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 35.50 To $ 37.00 Full year revenue guidance: $ 82 B To $ 85 B
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