Eli Lilly And Co. Bottom Line Climbs In Q1

(RTTNews) - Eli Lilly And Co. (LLY) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $7.39 billion, or $8.26 per share. This compares with $2.75 billion, or $3.06 per share, last year.

Excluding items, Eli Lilly And Co. reported adjusted earnings of $7.66 billion or $8.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 55.6% to $19.79 billion from $12.72 billion last year.

Eli Lilly And Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $7.39 Bln. vs. $2.75 Bln. last year. -EPS: $8.26 vs. $3.06 last year. -Revenue: $19.79 Bln vs. $12.72 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 35.50 To $ 37.00 Full year revenue guidance: $ 82 B To $ 85 B