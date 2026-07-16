Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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16.07.2026 13:13:25
Eli Lilly buys psychedelic biotech backed by Peter Thiel
World’s biggest drugmaker agrees to buy Ataibeckley for up to $3.8bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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