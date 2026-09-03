Entain Aktie
WKN DE: A2QPAN / ISIN: US2936031069
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03.09.2026 13:28:04
Entain exits the FTSE 100 in surprisingly good shape
Having bulked up in some ways, the gambling group could create value by slimming down in othersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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