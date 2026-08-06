EPAM Systems, Inc. Q2 Income Rises

(RTTNews) - EPAM Systems, Inc. (EPAM) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $102.979 million, or $1.97 per share. This compares with $88.026 million, or $1.56 per share, last year.

Excluding items, EPAM Systems, Inc. reported adjusted earnings of $176.810 million or $3.38 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.5% to $1.414 billion from $1.353 billion last year.

EPAM Systems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $102.979 Mln. vs. $88.026 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.56 last year. -Revenue: $1.414 Bln vs. $1.353 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.38 To $ 3.46 Next quarter revenue guidance: $ 1.410 B To $ 1.425 B Full year EPS guidance: $ 13.08 To $ 13.24 Full year revenue guidance: 3.2 % To 4.2 %

EPAM expects the following for the full year: Now expects the year-over-year revenue growth rate on an organic constant currency basis to be in the range of 2.0% to 3.0%