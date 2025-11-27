Epic Aktie

WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051

27.11.2025 08:29:00

Epic-Chef Tim Sweeney hält KI-Label für sinnfrei

Steam zeigt, ob bei der Videospiel-Entwicklung KI zum Einsatz kam. Für Epic-Chef Tim Sweeney Quatsch: Entwickler könnten genauso gut ihre Shampoo-Marke angeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
