AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0

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11.11.2026 17:45:23

EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG:

EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
AUSTRIACARD HOLDINGS AG:

11.11.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Aktualisierte Management-Guidance GJ2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien, 11. November 2026

Anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts (H1 2026) hat AUSTRIACARD HOLDINGS AG die Erwartung bekanntgegeben, dass das für das Jahr 2026 erwartete Konzern-EBITDA trotz des erwarteten niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums leicht unter dem Konzern-EBITDA des Geschäftsjahr 2025 liegen wird.

In Abweichung davon gibt AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass für das Geschäftsjahr 2026 ein Rückgang des Konzern-EBITDA gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 um einem hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbetrag erwartet wird. Unverändert bleibt die Erwartung eines niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums. 

ÜEBR DIE AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

 

Emittent:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   Lamezanstraße 4-8

   1230 Wien, Österreich

Kontact Person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0; AT0000A3UZH4

Stock Exchange(s): Vienna Stock Exchange (prime market)

   Euronext Athens Exchange (main market)



Ende der Insiderinformation

11.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900QI445M00DK4407
EQS News ID: 2433104

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433104  11.11.2026 CET/CEST

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