WKN: 564793 / ISIN: DE0005647937

03.12.2025 14:07:15

EQS-Adhoc: edding Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung
edding Aktiengesellschaft: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2026

03.12.2025 / 14:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Niedrigere Umsatzerwartungen aufgrund herausforderndem Marktumfeld führen zu einem angepassten Prognosekorridor

Der Vorstand der edding AG, Ahrensburg, hat aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfelds, der schwierigen makroökonomischen Wirtschaftslage und der damit einhergehenden zurückhaltenden Investitionsbereitschaft beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Die edding Gruppe erachtet die im Rahmen der Mittelfristplanung kommunizierten Ziele für 2026 nicht mehr für erreichbar. [1] Wie im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 angekündigt, erfolgte daher im Rahmen der Jahresplanung eine Validierung der dort veröffentlichten Einschätzung für 2026, basierend auf aktualisierten Markteinschätzungen sowie einer detaillierten Budgetplanung.

Die edding Gruppe erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 Konzernnettoumsatzerlöse im Bereich von EUR 139,0 Mio. bis EUR 154,0 Mio. (ursprüngliche Mittelfristplanung: EUR 173,0 Mio. bis EUR 188,0 Mio.). Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT ohne Sondereffekte) wird jetzt im Bereich EUR 1,0 Mio. bis EUR 4,0 Mio. (ursprüngliche Mittelfristplanung: EUR 8,0 Mio. bis EUR 11,0 Mio.) erwartet. Die Sondereffekte beziehen sich dabei auf einmalige Projektaufwendungen im Rahmen der Einführung von SAP S/4HANA sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit den Restrukturierungsmaßnahmen zur mittelfristigen Steigerung der Ertragskraft des edding Konzerns. Die Sondereffekte werden voraussichtlich im Bereich von EUR 2,0 Mio. bis EUR 5,0 Mio. erwartet.

Die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.

 

Über die edding Gruppe:

Die edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ahrensburg bei Hamburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 steht sie für Qualität, Ausdruckskraft und verantwortungsvolles Handeln. Unter der Dachmarke vereint sie die Marken edding, Legamaster und PLAYROOM und entwickelt Produkte und Lösungen, die kreatives Arbeiten, visuelle Kollaboration und Innovationsprozesse ermöglichen. Das gesamte unternehmerische Handeln folgt dem Prinzip profit-for: Dabei ist wirtschaftlicher Erfolg kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für ökologisches und soziales Engagement. 2024 erzielte die Gruppe mit 724 Mitarbeitenden einen Umsatz von 156,0 Mio. EUR. 

 

Erläuterung „EBIT ohne Sondereffekte“ als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für „Earnings Before Interest and Taxes“. Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wird dabei um außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge bereinigt, um die operative Ertragskraft des Unternehmens, unabhängig von Sondereffekten, besser beurteilen zu können. Sondereffekte sind Positionen, die aus Restrukturierungen, Akquisitionen, dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen, sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultieren. Das EBIT ohne Sondereffekte ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern.

Ahrensburg, 3. Dezember 2025

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand
[1] Veröffentlicht per Ad-hoc Mitteilung vom 16. Juli 2025

_____________________________________

Kontakt:
edding Aktiengesellschaft
Frau Hadewych Vermunt (Vorstand/Finanzen)
Tel.: +49 (0)4102 808 200
Fax.: +49 (0)4102 808 204
E-Mail: investor@edding.de


Ende der Insiderinformation

03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: edding Aktiengesellschaft
Bookkoppel 7
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4102 8080
Fax: +49 (0)4102 808 204
E-Mail: info@edding.de
Internet: www.edding.de
ISIN: DE0005647937, DE0005647903
WKN: 564793, 564790
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt
EQS News ID: 2239790

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2239790  03.12.2025 CET/CEST

