EQS-Adhoc: H2APEX Group SCA: H2APEX erhöht Umsatzprognose für 2025

20.11.2025

H2APEX Group SCA – Ad-hoc-Mitteilung vom 20. November 2025



H2APEX erhöht Umsatzprognose für 2025

Grevenmacher, 20. November 2025 – Aufgrund aktueller Entwicklungen erhöht die H2APEX Group SCA ("H2APEX") ihre im Konzerngeschäftsbericht 2024 abgegebene Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an. H2APEX geht nunmehr von einem Umsatz im Geschäftsjahr 2025 zwischen EUR 9 Mio. und EUR 10 Mio. aus, während im Konzerngeschäftsbericht 2024 eine Prognose mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2025 zwischen EUR 6 Mio. und EUR 8 Mio. genannt wurde.

Die erhöhte Prognose ist auf die angepasste Strategie des Unternehmens zurückzuführen, die bereits früher als erwartet positive Effekte zeigt. Insbesondere das gemeinsame, IPCEI-geförderte Projekt mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) in Lubmin, für das H2APEX Projektentwicklungsleistungen erbracht hat, hat mit ersten Umsätzen zum unerwarteten Umsatzanstieg beigetragen.



Für weitere Informationen:

E-Mail: investor.relations@h2apex.com

H2APEX Group SCA

19, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

Großherzogtum Luxemburg

Telefon +352 28 38 47 20

ISIN: LU0472835155

WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)