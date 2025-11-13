IBU-tec Aktie
WKN DE: A0XYHT / ISIN: DE000A0XYHT5
|
13.11.2025 11:20:23
EQS-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec erhöht Ergebnisprognose 2025 und grenzt Umsatzprognose auf oberes Ende der Spanne ein
|
EQS-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
IBU-tec erhöht Ergebnisprognose 2025 und grenzt Umsatzprognose auf oberes Ende der Spanne ein
Weimar, 13. November 2025 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hebt mit sehr guter Visibilität auf das Jahresendgeschäft ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 signifikant an. Der Vorstand erwartet nunmehr im Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von 10,5 – 11,0 %, die bisherige Prognose belief sich auf 7,0 – 9,0 %. Treiber der guten Entwicklung der IBU-tec Gruppe ist das starke Batteriegeschäft, das sich im 2. Halbjahr nochmals beschleunigt hat.
Die beiden jüngst vermeldeten großvolumigen, strategischen Verträge mit PowerCo SE (vgl. Ad hoc-Mitteilungen vom 6.10.2025) liefern im laufenden Geschäftsjahr noch keine signifikanten positiven Umsatz- und Ergebnisbeiträge, dies wird vor allem ab dem Geschäftsjahr 2027 sehr deutlich der Fall sein. Ein bedeutender Teil der Aufwendungen zur Vertragsanbahnung wird hingegen im laufenden Geschäftsjahr bereits erfolgsmindernd erfasst. Dennoch erwartet IBU-tec für das 2. Halbjahr des Geschäftsjahres einen EBITDA-Sprung auf 2,7 – 3,0 Mio. Euro nach einem EBITDA von 0,9 Mio. Euro im 2. Halbjahr 2024.
Zudem grenzt IBU-tec die bisherige Umsatzprognose von 43,0 – 45,0 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2025 nunmehr auf den oberen Bereich von 44,5 – 45,0 Mio. Euro ein.
Der Vorstand erarbeitet aktuell auf Basis der jüngsten bedeutenden Verträge und Geschäftsentwicklungen im Batteriebereich und der entsprechenden kundenseitigen Bedarfsplanungen eine mittelfristige Umsatz- und Ergebnisplanung für IBU-tec. Diese wird voraussichtlich am Jahresanfang 2026 veröffentlicht.
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Kontakt
edicto GmbH
13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IBU-tec advanced materials AG
|Hainweg 9-10
|99425 Weimar
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)3643 - 8649-0
|Fax:
|+49 (0)3643 - 8649-30
|E-Mail:
|mail@ibu-tec.de
|Internet:
|www.ibu-tec.de
|ISIN:
|DE000A0XYHT5
|WKN:
|A0XYHT
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2229312
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2229312 13.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!