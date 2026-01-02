INTERSHOP Communications Aktie
WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211
|
02.01.2026 16:37:43
EQS-Adhoc: Intershop passt Prognose für 2025 an: Cloud-Auftragseingang übertrifft Erwartung, Net New ARR fällt geringer aus
|
EQS-Ad-hoc: INTERSHOP Communications AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Jena, 2. Januar 2026 – Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211) hebt ihre Prognose für den Cloud-Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2025 an und senkt gleichzeitig die Prognose für den Net New ARR (Annual Recurring Revenue). Hintergrund ist die Geschäftsentwicklung am Ende des vierten Quartals, in dem mehr Cloud-Auftragseingänge mit längeren Vertragslaufzeiten abgeschlossen wurden als erwartet. Der daraus resultierende Net New ARR fiel geringer aus, da im Wesentlichen die jährlichen Vertragsgebühren über die Laufzeit ansteigen und somit im ersten Vertragsjahr - das für den Net New ARR ausschlaggeben ist - niedriger ausfallen.
Nach aktuellen Schätzungen geht die Gesellschaft nun von einer Steigerung des Cloud-Auftragseingangs für das Geschäftsjahr 2025 von rund 8 % gegenüber dem Vorjahr aus (bisher: leichter Rückgang). Der Net New ARR wird voraussichtlich unter 1,0 Mio. Euro liegen (bisher: zwischen 1,0 und 2,0 Mio. Euro). Der Umsatz und das operative Ergebnis (EBIT) werden im Rahmen der zu Jahresmitte kommunizierten Prognose erwartet.
Die Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen 2025 erfolgt wie geplant am 18. Februar 2026.
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Communications AG
|Steinweg 10
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 3641 50 0
|E-Mail:
|ir@intershop.de
|Internet:
|www.intershop.de
|ISIN:
|DE000A254211
|WKN:
|A25421
|Indizes:
|CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2253890
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2253890 02.01.2026 CET/CEST
