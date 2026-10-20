EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

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Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots



20.10.2026 / 18:02 CET/CEST

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Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

34.411.626 neue Aktien (entsprechend einer Ausübungsquote der Bezugsrechte von 99,0% des Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen

Die begrenzte Anzahl der nicht bezogenen Neuen Aktien wird von den Konsortialbanken im Markt verkauft werden.

Lenzing, 20. Oktober 2026 – Am 1. Oktober 2026 hat die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") die Durchführung einer vollständig garantierten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre bekanntgegeben, was zur Ausgabe von 34.756.362 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 (die "Neuen Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 8,65 je Neuer Aktie (der „Bezugspreis“) führt, um einen Brutto-Emissionserlös von rund EUR 300 Mio. zu erzielen (das „Bezugsangebot“). Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot endet am 20. Oktober 2026 um 23:59 Uhr MESZ.

Lenzing gibt hiermit bekannt, dass bis zum 20. Oktober 2026, 16:00 Uhr MESZ, 34.411.626 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden, was einer Ausübungsquote der Bezugsrechte von 99,0% des Bezugsangebots entspricht. Dies beinhaltet 18.159.291 Neue Aktien, die von dem Syndikat bestehend aus der B&C Gruppe und der Suzano S.A. bezogen wurden, entsprechend ca. 52,25% des Bezugsangebots, und 1.344.177 Neue Aktien, die von der Oberbank AG bezogen wurden, entsprechend ca. 3,87% des Bezugsangebots.

Die begrenzte Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Neuen Aktien wird von den Konsortialbanken im Markt zu einem Angebotspreis verkauft werden, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Die Abwicklung und Lieferung sowie die Aufnahme des Handels aller Neuen Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse werden voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt vorbehalten.

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